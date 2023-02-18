بريطانيا تواصل توجیه اتهاماتها الفارغة ضد ايران على لسان رئيس وزرائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مزاعم بلاده حول استخدام المسیرات الإیرانیة في الحرب ضد أوكرانيا، وهو ما رفضته السلطات الإيرانية مرارا وتكرارا.

وقال ريشي سوناك خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "سنقدم 3 أضعاف الأسلحة التي سلمناها سابقا لأوكرانيا وندعو الجميع ان يحذوا حذونا".

ووجه ريشي سوناك مزاعم بشأن مشاركة إيران العسكرية مع روسيا في حرب أوكرانيا تكرارا لمزاعم الغرب بقيادة الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

ورفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا مزاعم إرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا لإستخدامها في حرب ضد أوكرانيا وأکدت أنها لم تمنح روسيا أي أسلحة أو طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

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