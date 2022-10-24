عبد اللهيان: إيران مستعدة للاجتماع مع أوكرانيا للتحقيق في مزاعم بيع المسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قال اليوم الاثنين: "لم نعط ولن نعطي أي أسلحة وطائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه "لدينا علاقات تعاون مختلفة مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع"، مضيفاً: "سيستمر التعاون بين روسيا وإيران بصرف النظر عن الحرب في أوكرانيا".

ولفت عبد اللهيان إلى أنه "في الماضي، أخذنا أسلحة من روسيا وقدمنا لها في المقابل، لكن ليس أثناء الحرب في أوكرانيا".

واردف: "في مكالمة مع السيد جوزيف بوريل، قلت إنني مستعد ليقوم فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين بالتحقيق في مزاعم استخدام المسيّرات الايرانية في حرب أوكرانيا".

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