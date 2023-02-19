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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٩ ص

وزير الداخلية: الجمهورية الإسلامية تتابع محاكمة جلادي حقبة بهلوي

وزير الداخلية: الجمهورية الإسلامية تتابع محاكمة جلادي حقبة بهلوي

صرح وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي، انه ليس فقط نتابع محاكمة جلادو النظام البهلوي، بل يجب محاكمة كل من نهب موارد البلاد المالية فترة هذا النظام البائد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الداخلية أحمد وحيدي خلال تصريحات له، إلى الإجراءات القانونية لمحاكمة أولئك الذين كانوا يعملون في جهاز القمع التابع للنظام البهلوي البائد وشاركوا مؤخرًا في المسيرات المناهضة للثورة الاسلامية في الولايات المتحدة، قائلا: "ليس فقط معذبي السافاك(منظمة المخابرات والامن في العهد البهلوي التي كانت تقوم بقمع و تعذيب مناهضوا النظام)، بل كل من نهبوا موارد البلاد المالية خلال تلك الفترة، يجب محاكمتهم. يجب أن يتبين أنهم من أين حصلوا على المال الذي تنفقه عائلة بهلوي على ملذاتهم؟ تمت سرقة ممتلكات الأشخاص ويجب متابعة هذه القضية".

وأوضح: "بالطبع ان الجمهورية الإسلامية تتابع هذه القضية، ولكن نظرا إلى نهج المحاكم الغربية، نعتقد أنه من المستبعد جدًا أن ينتهي الأمر بالنتيجة، لأن هؤلاء الاشخاص في مأوى الحكومات الغربية ويخضعون تحت دعمها" .

يذكر انه في التجمعات التي نظمها مناهضوا الثورة الاسلامية في الولايات المتحدة قبل ايام، كان قد شارك فيها أحد جلادي السافاك المسمى "برويز ثابتي"، مما أدى إلى تقديم مطالب لمتابعة محاكمة هؤلاء الأشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1930779

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