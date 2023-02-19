الحشد الشعبي: مقتل 3 من قيادات داعش في محافظة ديالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، ان الجزء الاكبر من الضربات الجوية التي تستهدف مضافات وجحور داعش الارهابي في ديالى يكون مصدرها استخبارات الحشد الشعبي التي نجحت في تحقيق اختراقات نوعية في الاشهر الاخيرة قادت الى تحقيق ضربات مهمة".

واضاف،ان" اكثر من 20 ارهابيا قتلوا في الضربات الجوية الاخيرة خلال شباط الجاري بينهم 3 قيادات مهمة ضمن مايعرف بولاية ديالى في داعش الارهابي منهم ابو عبد الرحمن الدايني والي ديالى ومعاونه ابو ليلى "

واشار الى ان" الاطاحة بقيادات مهمة في داعش الارهابي تمثل انتصارا استخباريا للحشد الشعبي الذي يسند بقية القوات بالمعلومات المهمة".

وكانت ديالى شهدت قد شهدت 4 ضربات جوية في مناطق حمرين ومحيطها خلال شباط الجاري ما ادى الى قتل العديد من الارهابيين"

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