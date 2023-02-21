أمير عبداللهيان يعلن استعداد ايران لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول "3+3"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، استعداد إيران لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية دول صيغة "3+3" في طهران.

والتقى "ألكسندر جوشكو" نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، الذي يزور طهران للتباحث وتبادل الآراء مع نظيره الإيراني، يوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، وعقد معه جولة من المباحثات.

ورحب أمير عبداللهيان في هذا اللقاء وأكد على ضرورة تطوير وترسيخ وتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي إشارة إلى التحدي الحالي على المستوى الإقليمي، أكد وزير الخارجية الايراني على الحاجة إلى التعاون الإقليمي وأعلن استعداد ايران لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول "3+3" (روسيا، تركيا، إيران + ثلاثة. دول جنوب القوقاز) في طهران.

بدوره أشار نائب وزير خارجية روسيا في هذا الاجتماع إلى التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، معتبرا ان النهوض بهذا التعاون يحظى بأهمية كبيرة.

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