المحكمة الايرانية تصدر حُكم الإعدام ضد متزعم زمرة "تندر" الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد استكمال الملف و عملية التحقيق، حكمت محكمة الثورة في طهران على جمشيد شارمهد، بالإعدام بتهمة الإفساد في الارض من خلال تخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية.

والارهابي شارمهد يحمل الجنسية الايرانية والجنسية الالمانية وله ايضا رخصة اقامة في اميركا. وتأسست زمرة "تندر" الإرهابية في منتصف عام 2002 من قبل عدد من العناصر المناصرين للحكم الملكي البائد بقيادة فتح الله منوجهري وفرود فولادوند بهدف العمل الارهابي ضد الدين.

واستخدمت هذه الزمرة وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي لنشر محتوى مسيء للإسلام، وبعد انتخاب شارمهد كزعيم لها في عام 2006، غيرت نهجها نحو اجراء الاعمال الإرهابية في أماكن دينية واقتصادية حساسة، والتي ادت الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الايرانيين.

وبحسب وثائق الملف، خطط جمشيد شارمهد لارتكاب 23 عملًا إرهابيًا، نجح في 5 منها. وبعد القبض على المتهم وصدور لائحة الاتهام ضده، عقدت سبع جلسات لمحاكمته بحضور المتهم ومحاميه والمشتكين عنه وأهالي شهداء برئاسة القاضي صلواتي.

وفي مختلف مراحل القضية، تحمل المتهم المسؤولية عن جميع الأعمال الإرهابية لزمرة تندر الإرهابية واعترف بتأثيره على مرتكبي وعملاء الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الإيرانيين.

ويمكن لهذا الارهابي المدان التقدم بطلب استئناف لدى المحكمة العليا في البلاد.

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