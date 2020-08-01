موسوي: النظام الأمريكي مسؤول عن دعم فصيل" تندر" الإرهابية

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بالاجراء المقتدر لمنتسبي وزارة الامن في اعتقال جمشيد شارمهد وقال أن على النظام الأمريكي يتحمل مسؤولية دعم زمرة تندر الإرهابية وغيرها من الزمر والمجرمين الذين يقودون العمليات الإرهابية ضد الشعب الإيراني من داخل الولايات المتحدة.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي ، اليوم (السبت) عن تقديره للخطوة المقتدرة لمنتسبي وزارة الامن في اعتقال (جمشيد شارمهد) زعيم زمرة إرهابية وتخريبية وقال ان النظام الاميركي في الوقت يعرف نفسه بانه يقف الى جانب الشعب الإيراني يقوم باستضافة الارهابيين المعروفين والمسؤولين عن تنفيذ العديد من العمليات ارهابية داخل ايران والذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب والمواطنين الإيرانيين الأبرياء وتقدم لهم شتى الوان الدعم والاسناد.

وسجل موسوي احتجاجه الشديد على الادارة الاميركية وأضاف ان هذا النظام يجب يتحمل مسؤولية دعم هذه الزمرة الإرهابية وغيرها من الزمر والمجرمين الذين يقودون العمليات التخريبية والمسلحة والإرهابية ضد الشعب الإيراني من داخل الولايات المتحدة ويسفكون دماء المواطنين الإيرانيين.

اعلنت وزارة الامن الايرانية اعتقال زعيم زمرة "تندر" الارهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الاميركية مقرا لها.

وافاد بيان صادر عن وزارة الامن الايرانية اليوم السبت عن اعتقال "جمشيد شارمهد" زعيم هذه الزمرة المسماة "تندر" والذي كان يدير العمليات المسلحة والتخريبية في ايران من اميركا.

واضاف البيان بان شارمهد هو الان في قبضة قوات الامن المقتدرة التي تمكنت من اعتقاله في اطار عمليات معقدة.

وكان هذا الارهابي قد قام قبل 12 عاما بتخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز والتي استشهد خلالها 14 شخصا واصيب 215 اخرون من المواطنين المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

وكانت هذه الزمرة الارهابية تعتزم خلال الاعوام الاخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب وتفجير مرقد "الامام الخميني (رض)". وقد تم احباط جميع هذه العمليات في ظل يقظة كوادر وزارة الامن الايرانية.

وسيتم الاعلان للشعب لاحقا عن تفاصيل العمليات المعقدة والناجحة لكوادر الامن في القاء القبض على زعيم هذه الزمرة الارهابية.