القضاء الايراني يحكم بالإعدام على اعضاء حركة النضال الارهابية في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر القضاء الايراني حكما بالإعدام على 6 من عناصر جماعة حركة النضال الإرهابية، الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ بعض العمليات المسلحة لهذه المجموعة في محافظة خوزستان عامي 2016 و 2017.

ومن هؤلاء، علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وحبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، كأعضاء الفرع العسكري لهذه المجموعة الإرهابية، والذين كانوا قد نفذوا أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، وحبيب الله جعب، وقاموا باستشهاد اثنين من قوات التعبئة في مدينة أبادان من خلال عمليات ارهابية منفصلة، وهما علي صالحي مجد ويونس بحر وكذلك استشهاد ضابط شرطة يدعى الله نظر صفري والجندي محمد رضا رفيعي نسب في ميناء الإمام الخميني.

وبحسب المرسوم الصادر، فإن المحكمة بعد عقد جلسات المحاكمة، وتسلم دفاع المتهمين ومحاميهم، أصدرت الحكم حسب المستندات والأدلة في القضية، واكتشاف الأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية واثبات ارتكابهم للجريمة.

ويذكر ان هذا الحكم يكون غير نهائي ويمكن استئنافه في المحكمة العليا.

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