الجيش الايراني يؤكد على جهوزيته بالكامل لتنفيذ مهامه من خلال مراقبة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد عليرضا إلهامي، خلال تصريحات له، اليوم الاربعاء، إلى بطوليات قوات الجيش منذ العقود الماضية، قائلا: "إن تضحية قوات الجيش في زلزال مدينة خوي الاخير تذكرنا بشجاعة رجالنا فترة حرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد،حيث وقفت هذه القوات منذ ذلك الحين ضد الاستكبار وظلم الطاغوت".

وأضاف: "الجيش اليوم هو رمز للاستقلال والتضحية بالنفس والشرف، موضحا: "كان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية حاضرا في جميع ساحات دعم ومساعدة الشعب وان اليوم أيضا، يعرف ويرصد التهديدات ويكون جاهزا لتنفيذ مهامه بشكل كامل".

وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش على أهمية النمو العلمي بين الموظفين العسكريين، قائلا: "ان احدى متطلبات الجمهورية الإسلامية هو أن تصبح أقوى في المجالات المختلفة بما فيها الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والمجال العسكري".

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