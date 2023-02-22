العميد واحدي: الطائرات المسيرة هي أهم حاجة وضرورة لمستقبل بلدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حميد واحدي إن القوة الجوية كقوة رائدة وعملية، تحاول دائمًا لتنفيذ مهامها ان تركز على الصناعة المحلية.

وفي إشارة إلى أنشطة مجال الطائرات المسيرة قال: إن مجال الطائرات المسيرة من المجالات الناشئة والحديثة في مجال التسليح وأهم حاجة وضرورة للمستقبل لذلك يجب أن نلقي نظرة خاصة على هذا مجال.

وأشار العميد واحدي إلى: اليوم، وعلى الرغم من العقوبات القاسية والشاملة للعدو، فإن مهمة هذه القوة الجوية الإلهية القوية لم تتأثر ومستمرة في مهامها بقوة تامة.

وشدد العميد واحدي على ضرورة استخدام خبرات المتخصصين في كافة المجالات، وأضاف: واجبنا كخدم للوطن هو خدمة الناس، ونحن نعتبر هذه مهمتنا لأن الجيش جزء من الشعب .

وفي إشارة إلى الحرب الإدراكية للعدو قال قائد سلاح الجو: إن الأعداء اليوم يستخدمون قوتهم الإعلامية لتحقيق أهدافهم الشريرة والخبيثة، وأحد أهم أهدافهم تغيير معتقدات وآراء المجتمع من خلال نشر الأخبار الكاذبة وواجبنا هنا ان نقاوم هذه الاهداف الشريرة.

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