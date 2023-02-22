إيران تدين الهجوم الإرهاب للكيان الصهيوني على مدينة نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية ، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الهمجي والإرهابي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية اليوم على مدينة نابلس بالضفة الغربية ، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. .

ودعا كنعاني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف وإدانة الإبادة الجماعية للفلسطينيين من قبل نظام الاحتلال الصهيوني وحكومته العنصرية والمتطرفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، في اشارة إلى استمرار وتصعيد الأعمال الإجرامية والإرهابية للصهاينة في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية ، بما في ذلك الاعتداء على منطقتي نابلس وجنين ، وقتل أطفال ونساء وكبار السن وتدمير منازل الفلسطينيين ، في ظل صمت وسلبية الهيئات الدولية المسؤولة والمطالبين الزائفين بحقوق الإنسان في الغرب، أمر لا يطاق ومصدر عار لهم.

وأثنى كنعاني على المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وخاصة الشباب الفلسطيني في القدس وجنين ونابلس وكافة مناطق فلسطين المحتلة ، داعياً إلى وحدة مواقف الحكومات الإسلامية وتحركاتها المنسقة دعما للأمة الفلسطينية ومقاومتها المشروعة ضد الإجراءات المعادية للإنسان والإرهاب لنظام الفصل العنصري الصهيوني.

/انتهى/