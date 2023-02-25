الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد 7 شركات ايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعمت الاتحاد الاوروبي في بيان له، اليوم السبت، على لسان مسئول سياسته الخارجية، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانا، وفرض قيود تصدير صارمة عليها".

وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي "7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج"، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة "القدس" لصناعة الطيران، و"شهد" لصناعة الطيران.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي "تشمل 121 فردًا".

كما لفت بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.

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