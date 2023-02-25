السيد صفي الدين: الرهان الوحيد لإنقاذ بلدنا تشاور اللبنانيين وعدم انتظار الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أننا "أمام الوضع الداخلي والمرحلة التي نمرّ بها بحاجة إلى عقل، وإلى تشاور الجميع ‏مع بعضهم البعض، وأن يعرف اللبنانيون أن انتظار الخارج لن يحلّ لهم المشكلة".

وجاء كلام السيد صفي الدين في احتفال تكريمي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لرحيل رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان بعد عدوان تموز ‏‏2006 اللواء الشهيد المهندس حسام خوش نويس، وذلك في مجمع الامام المجتبى(ع) السان تيريز- الضاحية الجنوبية لبيروت.‏

وتابع سماحته "صحيح أن المشكلة لها أبعاد ‏داخلية لكن لها أبعاد خارجية أيضًا"، وأضاف "أنا أتعجّب أحيانًا أن بعض الجهات والأحزاب والزعامات ‏الذين ينتظرون الخارج لحل هذه المشاكل!"، وتساءل "أيّ خارج؟، الخارج الذي أوجد المشاكل، هل هو الذي سيحلّ ‏هذه المشاكل؟".

وفيما لفت السيد صفي الدين إلى أنّ "هذا الخارج ينتظر لبنان واللبنانيين من أجل إعلان استسلامهم وخضوعهم الكامل ليفرض عليهم شروطًا"، سأل "هل هذا الذي سيعالج المشكلة، الخارج الذي جرّب ويُجرّب في كلّ يوم؟".‏

وختم سماحته بالتشديد على أنّ الرهان الوحيد اليوم لإنقاذ بلدنا هو أن يلتقي اللبنانيون ليجدوا حلولًا لمشاكلهم ‏ويعالجونها سياسيّة كانت أو اقتصادية أوحياتيّة أو معيشيّة، وهم قادرون على ذلك، وبإمكانهم أن يجدوا ‏حلولًا لكثير من هذه المشاكل الموجودة لكن شرط أن ينسى هذا البعض الخارج ووعوده، وأن ‏ينتبه لنقاط الضعف التي يحاول العدو أن يزرعها وأن يبثّها في بلدنا وفي سياساتنا وفي أولوياتنا".‏

وتحدّث السيد صفي الدين خلال كلمته ‏عن الخدمات الجليلة التي قدّمها الشهيد نويس للبنان واللبنانيين.‏

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