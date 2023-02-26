باكستان ... مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 إثر انفجار في سوق شعبي بمدينة برخان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 إثر انفجار في سوق شعبي بمدينة برخان في إقليم بلوشستان.

وصرحت المصادر المطلعة فإن "قنبلة مزروعة على جانب الطريق" في سوق محلي في إقليم بلوشستان الباكستاني أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 12 شخصًا.

وأكد سجاد أفضل قيادي في مركز شرطة برخان عدد القتلى وقال إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى بالقرب من مكان الحادث.

وقال عبد الله خوسو، نائب مفوض برخان، إن هذه العبوة الناسفة كانت داخل دراجة نارية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو، هذا التفجير الإرهابي وأصدر تعليماته للسلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاعتقال الجناة.

وكتب في تغريدة على تويتر: "الذين سفكوا دماء الأبرياء، هم أعداء الإنسانية. يحاول الإرهابيون خلق حالة من عدم اليقين لتحقيق أهدافهم الخبيثة. لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح".

وشدد على أن الحكومة، ستتبنى استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

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