صادرات ايران من الفواكه الاستوائية تزداد 100 ألف طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت السيدة زهراء جليلي مقدم إلى كمية المحاصيل الزراعية في قسم الفواكه الاستوائية، قائلة: "هذا العام بلغ حجم إنتاج الفواكه الاستوائية حوالي 8.8 مليون طن، و تم حصاد هذه الكمية من إنتاج الفاكهة من مساحة تزيد عن 730 ألف هكتار".

وأضافت: "في الأشهر العشرة من هذا العام، قمنا بتصدير نحو 650 ألف طن من الفواكه شبه الاستوائية، وشهدنا زيادة بنحو 100 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت جليلي مقدم حول حجم إنتاج الحمضيات: "ان هذا العام، بلغ الإنتاج المقدّر من البرتقال في البلاد 3 ملايين و 450 ألف طن، حيث حققنا زيادة بنحو 50 ألف طن في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، ونحن في حالة جيدة من حيث إنتاج البرتقال في البلاد".

/انتهى/