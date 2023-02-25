صادرات الشركات القائمة على المعرفة في ايران تنمو بنسبة 25%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان روح الله دهقاني فيروز آبادي، صباح اليوم السبت، قال للصحفيين، على هامش زيارة 12 مشروعا بحثيا لجامعة أصفهان للتكنولوجيا: "ان الطاقة والمعادن، والأمن الغذائي، والزراعة والثروة الحيوانية والصحة، والنقل والاقتصاد الرقمي، يعد من بين المشاريع ذات الأولوية للحكومة".

وأعلن عن مضاعفة عدد الشركات القائمة على المعرفة في البلاد، مضيفا: "هذا العام ليس عام الشركات القائمة على المعرفة فقط، بل عام الاهتمام الحقيقي بهذه الشركات كحل رئيسي لمشاكل البلاد".

واعتبر مساعد رئيس الجمهورية، الاقتصاد المعرفي جزءً من البرنامج الوطني السابع في البلاد وقال: "سنشهد التحول فقط في ظل هذا الاقتصاد".

وتابع: "التصويت الكامل على قانون قفزة الإنتاج هو أكبر حدث هذا العام، حيث تمت الموافقة على جميع لوائحها الداخلية، وإذا تمكنا من تنفيذه بقوة لمدة 10 سنوات، فسنصل إلى اقتصاد قائم على المعرفة".

وأشار دهقاني فيروز آبادي إلى ان هناك 8000 شركة قائمة على المعرفة في البلاد، موضحا: " تمكنا حتى الآن من تصدير منتجات قائمة على المعرفة بأكثر من مليار دولار".

وأعلن عن نمو الصادرات المعرفية بنسبة 20-25٪ بالرغم من كل القيود والعقوبات، مضيفا: "ان 70٪ من الدعم الروحي والمادي لرئاسة الجمهورية تركز على مشاريع تلبي الاحتياجات الحقيقية للبلاد وربط الشركات القائمة على المعرفة بسلسلة القيمة".

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