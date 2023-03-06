قريبا... اصدار تصاريح انتاج القطار الوطني في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد آب روشن: "انه استطاع حتى الآن باحثو مؤسسة الجهاد الجامعي للعلوم والتكنولوجيا أن يلبوا الكثير من احتياجات البلاد الصناعية في مختلف المجالات".

وأشار إلى بعض إنجازات هذا الباحثين قائلا: "إنتاج UPS، والشواحن، ومحولات الثايرستور الذكية لسيارات الركاب، ونظام مراقبة البطاريات، هو من إنجازات باحثينا في مجالات البتروكيماويات والمصافي والنقل بالسكك الحديدية والطاقة."

وصرح رئيس مؤسسة الجهاد الجامعي للعلوم والتكنولوجيا في ايران اننا بدأنا خلال السنوات الماضية النموذج الأولي للقطار الوطني من خلال تصميم المعدات الضرورية لها بشكل ناجح، موضحا: "انها تمت ازاحة الستار عن هذا القطار الذي 85% منه يكون مصنوعا داخليا، العام الماضي وقد جرى عليه حتى الآن 98٪ من الاختبارات المتعلقة بالتشغيل والتسويق".

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