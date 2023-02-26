رئيس الجمعية النووية الإيرانية يؤكد على سياسة طهران السلمية في المؤتمر النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق المؤتمر النووي الإيراني الـ 29 اليوم (الأحد) بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بحضور أساتذة وطلاب هذه الصناعة في جامعة شهيد بهشتي.

وحول انعقاد هذا المؤتمر قال جواد كريمي ثابت في النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر النووي نشهد لقاء وتجمع لأساتذة وطلاب الصناعة النووية في 10 مجالات الذين سيقدمون أحدث إنجازاتهم في مختلف المجالات.

وأضاف نائب منظمة الطاقة الذرية: في هذه الفترة تم إرسال أكثر من 350 مقالاً إلى اللجان المتخصصة، وبعد التحقيقات تم قبول 270 مقالاً.

وأشار السكرتير العلمي للمؤتمر النووي الإيراني الـ29 إلى أهداف مؤتمر "إيران النووية": إن تبادل الخبرات وآخر الإنجازات في المجمعات النووية هو أحد الأهداف التي يسعى إليها هذا المؤتمر.

وتابع: من بين الأهداف الأخرى التي يمكن تصورها من عقد هذا المؤتمر؛ متابعة ومناقشة التكنولوجيا النووية في الدولة وهناك رسالة وهدف آخر يمكن رؤيته في هذا المؤتمر وهو مناقشة سياسة الجمهورية الإسلامية في مجال التكنولوجيا النووية، وهي "التكنولوجيا النووية السلمية للجميع وعدم امتلاك احداً للأسلحة النووية".

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