إسلامي: ايران تهدف لتصدير منتجاتها النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد إسلامي على هامش المؤتمر النووي التاسع والعشرين للبلاد الذي عقد في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي، أشار إلى الإنجازات النووية خلال العام الحالي الايراني وقال: "ان مسحوق تخثر الدم، الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة ويخضع تحت الحظر، تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وتمكن من الحصول على الشهادة من قبل منظمة الغذاء والدواء الایرانیة ويمكن تصدير هذا المنتج الآن".

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "وفي مجال البلازما كانت معالجة المادة المرتشحة مشكلة كبيرة في البلاد، ولکن بعد إبرام مذكرة ثلاثية، یمکننا الآن الكشف عن هذا المنتج التكنولوجي وندخله فی حیذ التنفیذ".

وصرح: "لأول مرة هذا العام، شاركنا في ثلاثة معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية، ونبذل كل جهودنا لنتمكن من تصدير المنتجات التكنولوجية في المجال النووي إلى دول أخرى، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية".

/انتهى/