مدير CIA: إيران لا تعتزم إنتاج أسلحة نووية

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن قيادة إيران قررت استئناف برنامج صنع أسلحة نووية.

وأضاف بيرنز، في حديث لقناة CBS التلفزيونية: "لا نعتقد أن إيران، قد اتخذت قرارا بإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية الذي تم تأجيله أو وقفه في نهاية عام 2003".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، ادعت مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

في يوليو من العام الماضي، قال بيرنز إنه خلال الفترة التي أعقبت الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، أتيحت لإيران الفرصة لتحقيق حيازة المكونات اللازمة لصنع سلاح نووي "في غضون أسابيع".

يوم الأحد الماضي، نشرت بلومبرغ، نقلا عن دبلوماسيين رفيعي المستوى، مقالة زعمت فيها "أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي في إيران وجود يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84٪ - وهي كمية كافية لصنع سلاح نووي".

و نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي صحة هذه الادعاء وقال: "من دواعي الأسف أنه ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض للاستغلال كأداة سياسية لممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد أن "نشر هذا الخبر في "بلومبيرغ" يأتي بهدف تشويهه الحقائق وتحريفها"، مضيفا: "إن ما طرحته الوكالة الدولية مع إيران بخصوص وجود ذرة أو ذرات من اليورانيوم بتخصيب أعلى من 60% هو أمر متداول عبر أخذ العينات من صمام خروج المنتج".

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