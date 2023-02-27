علي دائي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حفل تقديم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2022 سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس، كما سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العام.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعض مشاهير هذه الساحة في العالم لحضور هذا الحدث، من بينهم، اسطورة كرة القدم والقائد والمدرب السابق للمنتخب الإيراني، علي دائي.

والتقى علي دائي الذي يحضر حاليا في باريس برئيس FIFA جياني إنفانتينو، قبيل هذا الحفل. وكان قد حضر دائي مراسم قرعة مونديال قطر 2022 أيضا، وشارك في مراسم تحديد القرعة لتحديد الخصوم في هذه المنافسات.

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