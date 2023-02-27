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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٦ ص

علي دائي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

علي دائي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

التقى المدير الفني والقائد السابق للمنتخب الإيراني، علي دائي، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في باريس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حفل تقديم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2022 سيقام مساء اليوم الاثنين في باريس، كما سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العام.

ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعض مشاهير هذه الساحة في العالم لحضور هذا الحدث، من بينهم، اسطورة كرة القدم والقائد والمدرب السابق للمنتخب الإيراني، علي دائي.

والتقى علي دائي الذي يحضر حاليا في باريس برئيس FIFA جياني إنفانتينو، قبيل هذا الحفل. وكان قد حضر دائي مراسم قرعة مونديال قطر 2022 أيضا، وشارك في مراسم تحديد القرعة لتحديد الخصوم في هذه المنافسات.

/انتهى/

رمز الخبر 1931047

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