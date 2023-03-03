برشلونة يهزم ريال مدريد بعقر داره في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، هدفا لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.



وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة دون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه (سبوتيفاي كامب نو) في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.



بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 3 / 1 على الفريق الملكي في يناير الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض.



وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز الريال 3 / 1 على برشلونة على ملعب (سانتياجو برنابيو)، الذي استضاف لقاء اليوم، في مواجهة الفريقين الأولى بالدوري الإسباني في أكتوبر الماضي.



ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضا بين الفريقين 19 مارس الجاري، في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، ستجري مساء اليوم الجمعة على ملعب "سان ماميس" بمدينة بلباو.

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