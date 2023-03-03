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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٦:٠٠ م

المنتخب الايراني لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي بطولة تايلاند

المنتخب الايراني لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي بطولة تايلاند

تأهل منتخب إيران لكرة الصالات إلى نصف نهائي بطولة تايلاند بالفوز على منتخب مصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب إيران لكرة الصالات المنتخب المصري في مباراته الثانية في البطولة التحضيرية لتايلاند اليوم الجمعة وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 3-1.

وسجل محمد حسين بازيار ومحمد حسين درخشاني وحسين طيبي أهداف إيران في هذه المباراة التي بدأت الساعة 12:00 في مدينة باتايا.

وفازت إيران في الشوط الأول بثلاثة أهداف. وفي الشوط الثاني مارست مصر ضغوطا كبيرة لتعويض النتيجة وعوضت عن أحد الأهداف التي خسرتها بتسديدة عبد القادر في الدقيقة 26.

وسبق للمنتخب الإيراني أن هزم المنتخب السعودي برصيد 11 هدفًا وبلغ نصف النهائي كفريق اول للمجموعة الثانية، والمنتخب السعودي الذي فاز على مصر بنتيجة 4-1، صعد بعد إيران.

وستواجه إيران الفريق الثاني من المجموعة الأولى في نصف النهائي. وتأهل منتخبا اليابان وتايلاند من هذه المجموعة إلى المرحلة التالية، ولكن لتحديد فريق الاول، سيلعبان هذان الفريقان اليوم. ويبدو أن خصم إيران في نصف النهائي هو المنتخب التايلاندي.

/انتهى/

رمز الخبر 1931165

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