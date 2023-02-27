العميد قاآني: حتى العدو ينحني امام كلمة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد إسماعيل قاآني خلال خطابه بملتقى اعلام المقاومة في طهران: "ان الاستشهاد بحد ذاته يعد وسلية اعلامية، والسبب أنه عندما يستشهد الإنسان على طريق ما، فإن شهادته تثبت صواب ذلك الطريق وقيمته".

وتابع: "شهدنا في كربلاء أرقى وأغلى ملاحم الإنسانية، وان كان لم يتم نقل هذه الملاحم من لسان سيدة زينب(س) والإمام السجاد(ع)، لبقيت هذه القيم العظيمة مخفية، وفي الحقيقة ان شهداء اعلام المقاومة، اتبعوا نهج هذه الأعزاء".

وأضاف قاآني: "نعيش الآن في عصر تعتبر فيه كلمة المقاومة من أبرز الكلمات في مختلف المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، وان لم يكن شهدا اعلام المقاومة لينقل مظاهر المقاومة الجميلة، لما كان لينحني الكثير من الناس في العالم أمام كلمة المقاومة القيمة"، موضحا: "اليوم ترون في كل أنحاء العالم أن الجميع ينحنون رؤوسهم أمام المقاومة، وحتى أعداء الإسلام وأعداء جبهة المقاومة مجبرون على احترام المقاومة عندما يلتقون بها".

وصرح قائد فيلق القدس: "الغطرسة العالمية بقيادة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية بقيادة الكيان الصهيوني روج في العالم أن من لديه المزيد من الأسلحة والمعدات والمال هو المنتصر في الحروب والمعارك، لأنهم يكسبون لقمة عيشهم من خلال بيع الاسلحة".

وذكَّر قائد فيلق القدس: "أن وسائل الإعلام أصبحت اليوم أداة بيد العدو، وفي الحرب الهجينة التي بدأها في الفترة الأخيرة، بعد الهزائم العديدة التي تكبدها، وسائل الأعلام تعد من أهم الأدوات فيها".

وقال قائد فيلق القدس: "ان لشهداء المقاومة مكانة بارزة وان مكانة شهداء إعلام المقاومة أبرز، والجميع ينحنون رؤوسهم امام هذا الشهدا".

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