أمير عبد اللهيان يعلن استعداد طهران لحل المشاكل المتعلقة بأسرى إيران وبلجيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبد اللهيان مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب في إطار زيارته لجنيف. وتم في هذا الاجتماع بحث القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين.

وفي إشارة إلى أكثر من 130 عامًا من العلاقات التاريخية بين البلدين، أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لهذا الاجتماع وقال: أتفق معك في أنه يجب علينا مواصلة الحديث والتعاون مع بعضنا البعض لحل المشاكل.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى التقييم الخاطئ لبعض الأطراف الأوروبية فيما يتعلق بالاعمال الشغب الأخيرة في إيران وشدد على أن العلاقات الثنائية والقضايا يجب ألا تتأثر بهذه الحسابات والتقديرات الخاطئة.

وبشأن القضايا القنصلية، أكد وزير خارجية بلادنا: نحن مستعدون لحل المشكلة المتعلقة بأسرى البلدين في إطار الاتفاقية السابقة.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا لنظيرته البلجيكية عن المواقف والآراء الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بقضية أوكرانيا.

ومن جانب اخر قالت وزيرة خارجية بلجيكا السيدة حاجه لحبيب، من وجهة نظري أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، يجب علينا الحفاظ على قناة المحادثات. وأضافت: نحن مهتمون بتجاوز هذا المستوى من القضايا في المحادثات.

وعبرت عن وجهات نظر بلادها بشأن القضايا القنصلية بين البلدين. وشددت على ضرورة استمرار المحادثات الثنائية فيما يتعلق بقضايا البلدين، وأضافت: إن محادثات البلدين يجب ألا تتأثر بمواقف وآراء بعض أعضاء البرلمان.

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