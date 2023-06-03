وزيرة الخارجية البلجيكية لأمير عبداللهيان: بلجيكا مستعدة لتوطيد العلاقات بين إيران وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، انه وبالنظر إلى دور بلجيكا في الاتحاد الأوروبي وفي ظل الاحترام المتبادل بين ايران وبلجيكا يمكن التوقع بأنه سيتم وضع اجراء حوارات هادفة وفعالة على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأطراف الأوروبية.

واعرب امير عبد اللهيان عن ارتياحه لثمار الجهود المشتركة التي أدت إلى إطلاق سراح سجناء البلدين وعن امله في تأثير التطورات الأخيرة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين وكذلك في العلاقات بين إيران وأوروبا.

كما وصرح "حسين امير عبد اللهيان " خلال هذه المحادثة انه و بالنظر إلى دور بلجيكا في الاتحاد الأوروبي وفي ظل الاحترام المتبادل بين ايران وبلجيكا يمكن التوقع بأنه سيتم وضع إقامة حوارات هادفة وفعالة على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأطراف الأوروبية.

و بدورها أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية عن تقديرها للجهود والمساعدة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في حل قضية السجناء الأوروبيين وعن أملها في أن تفتح التطورات الأخيرة آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين .

وفي إشارة إلى موقف بلادها في الاتحاد الأوروبي اعلنت "حاجة لحبيب" عن ان بلجيكا مستعدة لتوثيق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوروبا.

كما وأشادت وزيرة الخارجية البلجيكية بتاريخ إيران وحضارتها العريقة وأعربت عن أملها في أن تزور ايران قريبا.

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