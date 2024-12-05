غريب آبادي: لدى إيران والصين مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب كاظم غريب آبادي النائب القانوني والدولي لوزارة الخارجية الايرانية الذي سافر إلى بكين، على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء اليوم، حول لقائه نائب وزير الخارجية الصيني: اليوم التقيت مع السيد ماجاوشو النائب في وزارة الخارجية الصينية في بكين وتحدثت معه. وجرى في هذا اللقاء نقاش وتبادل وجهات النظر بشأن المحادثات الأخيرة بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف بشأن إمكانية استئناف رفع العقوبات والمفاوضات النووية.

وقال: كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الدولية الهامة وتعزيز التنسيق والتعاون في المنظمات الدولية قدر الإمكان.

وتابع غريب آبادي: تجدر الإشارة إلى أن إيران والصين، بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية الثنائية، لديهما مواقف مشتركة ومتقاربة بشأن مختلف القضايا الدولية.

وتابع نائب وزير الخارجية: إن الحوار والتفاعل وتبادل وجهات النظر المستمرة والممنهجة مع الصين بشأن مختلف القضايا القانونية والدولية أمر ضروري لتعميق التنسيق والتعاون في هذه القضايا. إن إيران والصين تعارضان الأحادية ولهما نفس الرأي فيما يتعلق بتعزيز الجنوب العالمي والحكم العالمي العادل والنزيه.