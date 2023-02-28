الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بحملة مداهمات في جنين والخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وصرحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يوسف قيس عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر، والشاب أحمد وليد بدارنة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم .

أما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: عبيدة عاطف ومحمد سليم وبراء الطيطي، عقب اقتحام منازلهم في مخيم العروب شمال الخليل.

وبدوره قال المراسل العسكري الصهيوني، تال ليف رام: "عاد الجيش الليلة لتنفيذ اعتقالات "لمطلوبين" في الضفة ولكن على نطاق محدود بموجب تفاهمات العقبة الأخيرة التي وافقت فيها حكومة نتنياهو فعليًا على تقليص النشاط الأمني في قلب مدن الضفة، بشرط أن تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل ضد المسلحين الفلسطينيين".

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