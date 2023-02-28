وفد قيادي من حرس الحدود الايراني يزور الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سافر وفد من حرس الحدود الإيراني إلى الامارات في اطار الزيارات الدورية المتبادلة بين قيادة الحرس الوطني للبلدين.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإيراني اجتماعه الدوري السابع مع قادة حرس الحدود الإماراتي اليوم، الثلاثاء.

وسيناقش الجانبان في هذا الاجتماع سبل مكافحة الجرائم المنظمة في الحدود البحرية، ومحاربة جميع أنواع التهريب وعمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة الصيد الجائر.

يذكر انه عُقد الاجتماع المشترك السادس لخفر سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات عام 2018 في طهران بحضور المسؤولين المعنيين من اجل مناقشة التعاون الحدودي بين البلدين.

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