وزير الخارجية الإيراني يزور مسكو في مارس الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السفير الإيراني خلال مقابلة مع "برلمانتسكايا غازيتا": "ستتم هذه الزيارة إلى موسكو، في مارس الحالي".

وشدد جلالي على أن طهران وموسكو في الوقت الحالي "تعيشان فترة ذهبية من تطور العلاقات"، حيث أن العلاقات تتطور بشكل تدريجي في جميع المجالات.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد صرحت في وقت سابق، بأن التعاون بين روسيا وإيران يتطور في جميع المجالات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك": إن "قطار توسيع العلاقات الإيرانية الروسية يسير على طريق جيد، ومتفائلون بأننا سنتمكن من تطوير العلاقات بين إيران وروسيا يوما بعد يوم ونرى المزيد من الازدهار في العلاقات".

وأضاف كنعاني "يمكن لروسيا وإيران لعب دور مكمل وحاسم لخلق التوازن في سوق الطاقة العالمي".

وأوضح أن "التعاون بين البلدين يتوسع على أساس المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والطاقة والنقل والمصرفية والمالية"، مؤكدا أن "هناك تعاونا تقنيا وفنيا جيدا بين موسكو وطهران فيما يتعلق بمحطة بوشهر النووية".

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