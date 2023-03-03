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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٨:٢٧ م

روبرت مالي يعلق على زيارة غروسي إلى طهران

روبرت مالي يعلق على زيارة غروسي إلى طهران

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، إنه سينتظر نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار روبرت مالي، إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وقال إن جروسي لم ينشر بعد تقريره حول امتثال إيران أو عدم الامتثال لمعاهدة عدم الانتشار؛ علينا أن ننتظر ونرى ما هي الإجراءات المناسبة.

وأضاف أنه على اتصال مع الترويكا الأوروبية ودول أخرى بخصوص برنامج إيران النووي. وبشأن ادعاء التخصيب بنسبة 84٪ في إيران ، قال مالي أيضًا إننا ننتظر تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر انه وصل رافائيل غروسي إلى طهران، ظهر اليوم الجمعة على رأس وفد رفيع، في زيارة تستغرق يومين ويلتقي من خلالها مسؤولين كبار في الجمهورية الاسلامية,

/انتهى/

رمز الخبر 1931169

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