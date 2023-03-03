اسلامي وغروسي ينعقدان الجولة الاولى من مباحثاتهما في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نائب الرئيس الايراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران و عقدا اول جولة من مباحثاتهما حول القضايا التقنية.

و وصل رافائيل غروسي إلى مطار مهرآباد في طهران مساء اليوم وكان في استقباله المتحدث الرسمي ونائب الشؤون الدولية والقانونية والتجمعية لمنظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي.

وسيلتقي المدير العام للوكالة مع مسؤولين كبار في الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال هذه الزيارة التي تستغرق حتي مساء الغد السبت.

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