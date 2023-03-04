حسيني يعلق على تدخلات السفير البريطاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان السفير البريطاني في طهران "سايمون شركليف" قد علق في تغريدة له على حادث تسمم التلاميذ في المدارس الايرانية بكلام تدخلي وتحريضي، وقد رد عليه القائم بالاعمال الايراني في لندن السيد مهدي حسيني: حسب التقارير المعلنة فان عددا من الجنود البريطانيين ارسلوا الى اوكرانيا لخوض الحرب منذ بداية اندلاعها قبل عام وان عددا كبيرا منهم قد قتلوا، وهناك ارقام متفاوتة عنهم اعلنتها المصادر الروسية والبريطانية دون ان تؤيد مصادر رسمية ذلك.

وتابع : من المفترض ان يحظى الشعب البريطاني بحق الاطلاع على الحقيقة في هذا الموضوع.

هذا وقد حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ايضا يوم الجمعة، الغرب من سوء استغلال القضايا الانسانية لتحقيق اهداف سياسية، في معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية التسمم في بعض المدارس الإيرانية.

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