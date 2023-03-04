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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١:٠٦ م

زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا

زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا

أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرقي جزر كرماديك في نيوزيلندا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط عن وقوع زلزال بقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال شرقي جزر كرماديك في نيوزيلندا.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 06:41 من صباح اليوم السبت بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأضاف البيان أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 150 كيلومترا وعلى بعد 928 كيلومترا شمال شرقي التجمع السكني كيريكيري في نيوزيلندا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

/انتهی/

رمز الخبر 1931190

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