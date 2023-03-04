زلزال بقوة 4.4 درجات يهز ولاية أديامان جنوبي تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أن الزلزال حدث الساعة (8.27 بالتوقيت المحلي) ومركزه قضاء جليكهان في ولاية أديامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ"آفاد".

كما هز زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي تركيا. ووقع الزلزال الساعة (06.03) صباح السبت، على عمق 7.23 كيلومترات.

وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأمس الجمعة، قال البنك الدولي إن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص، أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 5.1 مليارات دولار في سوريا وحدها.

وذكر البنك في تقدير له أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.

وفجر السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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