سفير دولة قطر لدى طهران يزور وزير الرياضة قبيل مغادرته المستشفى +صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ظهر اليوم السبت، بزيارة "حميد سجادي" في المستشفى وتمنى له الصحة والعافية.

وقال السفير القطري: "ان حادثة تحطم المروحية مؤلمة للغاية، لكنني سعيد جدا لأنكم الآن في حالة صحية جيدة".

ونقل الهاجري، خلال هذا اللقاء، تحيات وزير الرياضة والشباب القطري لنظيره الايراني، قائلا: "استفسر صلاح بن غانم علي عن صحتكم معربا عن أسفه للحادث؛ انه يأمل الشفاء العاجل لسيادتكم والعودة السريعة الى انشطتكم في وزارة الرياضة".

وبدوره، أعرب وزير الرياضة والشباب الايراني عن امتنانه لسفير قطر، قائلا: "أبلغوا تقديري وتحياتي إلى وزير الرياضة والشباب القطري".

كما تذكر سجادي ذكريات كأس العالم في قطر، مؤكدا ان استضافة قطر لأكبر حدث دولي لكرة القدم كان أمر يستحق الثناء.

وغادر وزير الرياضة والشباب الايراني، اليوم السبت المستشفى، الذي كان يرقد فيه لأكثر من أسبوع بسبب الإصابات الناجمة عن تحطم مروحيته خلال زيارة له لمحافطة كرمان، جنوب البلاد.

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