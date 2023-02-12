السفارة السورية بطهران تستقبل التبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال

وأعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في طهران اليوم الأحد عن استعدادها لتلقى التبرعات النقدية وغير النقدية من المواطنين السوريين المقيمين في إيران والراغبين بمساعدة منكوبي الزلزال.

وجاء في هذا الإعلان: إن الزلزال المدمر الذي وقع قبل أسبوع حصد عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى وألحق أضرارا جسيمة بالمباني والبنى التحتية لذلك أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية عن خطة التحرك الوطنية الطارئة تجسيدا للحمة بين أبناء الوطن وتضامنا مع أهلنا المتضررين نتيجة الزلزال بهدف حشد كل طاقات والإمكانيات لمواجهة نتائج وتداعيات الزلزال على كل الأصعدة.

وأضاف البيان: تعلن السفارة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في إيران عن استعدادها لاستقبال التبرعات من أبناء الجالية والراغبين بمد يد العون والمساعدة نقدا أو عينا لتجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية القاسية.

وضرب زلزال مدمّر بقوة 7.4 درجات بمقياس "ريختر" جنوبي تركيا في وقت سابق، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في مدن تركية وأخرى سورية، وفقاً لمصادر رسمية في البلدين، وشعر أهالي لبنان والأردن والعراق وغيرها من البلدان بارتدادات الزلزال.

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