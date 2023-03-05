بعد تنديد دولي واسع.. وزير المالية للكيان الصهيوني يتراجع عن تصريح "محو حوارة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أمس السبت، "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيئ".

وكان سموتريتش أدلى بذلك التصريح الأربعاء بعيد مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة وقيامهم بأعمال وحرق وتخريب للممتلكات.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة". وأضاف "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله". وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين"، وفق تعبيره.

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