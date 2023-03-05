انتخاب النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لولايةٍ ثانية.

وكان النخالة، قد فاز بولاية ثانية في قيادة الحركة، ومدتها أربعة أعوام، ليتم التجديد له بالتزكية في الانتخابات التي جرّت أمس، لعدم تقدّم أي شخصية لمنافسته على الأمانة العامة للحركة.

وأفادت مصادر خاصة بالميادين بفوز كلّ من يوسف الحساينة ومحمد حميد ونافذ عزام وأحمد المدلل ووليد القططي بانتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي عن ساحة غزة للأعوام الأربعة المقبلة.

وأشارت المصادر كذلك إلى فوز أكرم العجوري ومحمد الهندي وعلي شاهين وإحسان عطايا عن ساحات الخارج في المكتب السياسي للحركة.

وكانت أبواب الاقتراع الخاصة بانتخابات المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أُغلقت مساء السبت، بعد أن جرت بشكل متزامن ومُنسّق داخل فلسطين وخارجها.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تُجري فيها حركة الجهاد الانتخابات الداخلية لها، بعد انتخابات عام 2018، والتي كانت الأولى في تاريخ الحركة التي تأسست عام 1978، على يد الأمين العام الأول الشهيد فتحي الشقاقي وعدد من رفاقه.

وأفاد مراسل الميادين في غزّة بأنّ "حالةً من الرضى العام عمّت حركة الجهاد الإسلامي"، لنجاح عملية انتخاب المكتب السياسي الجديد.

وأشار المراسل إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات، "تجاوزت ما قُدِّر بـ 90%"، مشيراً إلى أنّ العملية الانتخابية جرت "بروح مسؤولية عالية، ووسط إجراءات أمنية مشددة، في مختلف الساحات التي تتواجد فيها مكاتب الحركة".

وأعلنت حركة الجهاد، في حزيران/يونيو الماضي، انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة، لانتخاب لجان الأقاليم في محافظات القطاع الخمس، وقالت في حينه إنّ "الانتخابات جرت وسط أجواء إيجابية، واحترام لقواعد وأسس العمل التنظيمي، والضوابط الحركية، وبما يعزز قواعد التشاور".

المصدر: المیادین

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