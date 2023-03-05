نائب وزير الدفاع: إيران مستعدة لتقوية الصناعات العسكرية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى مشاركة الصناعات الدفاعية الإيرانية في معرض الصناعات الأمنية والدفاعية العراقي، وقال؛ نحن مستعدون لتقوية أصدقائنا في القوات المسلحة العراقية من حيث الأسلحة والصناعات العسكرية.

وأضاف، الفرق بيننا وبين الدول الأخرى في هذا المعرض هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تبحث عن التجارة من خلال بيع الأسلحة، بل تتطلع إلى تقديم المعرفة والعلوم الإيرانية في القطاع الدفاعي إلى الأشقاء العراقيين.

وقال نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية إن قطاع الطيران من أهم القطاعات التي فرض الاعداء عقوبات شديدة عليه، لكن المتخصصين لدينا تمكنوا من تحقيق إنجازات جيدة في هذا المجال وعرضنا نماذج لطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة و غير المسيرة في معرض بغداد.

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