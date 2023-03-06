قوات الامن الايرانية تعتقل 35 شخصاً تلاعبوا بسوق العملات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقت قوات الامن الايرانية القبض على 35 شخصا كانوا يديرون قنوات على التلغرام ساهمت في تأجيج التهاب سوق العملات الصعبة في البلاد وارتفاع اسعارها بصورة كاذبة ومختلقة في الاسواق غير الرسمية.

وكان المعقل الرئيس لادارة هذه القنوات على التلغرام والتي تديرها اجهزة مخابرات اجنبية، في افغانستان وتركيا وكان لها تأثير مباشر في ارتفاع كاذب لسعر صرف الدولار خلال الاسابيع الماضية في ايران.

وبالتزامن مع انطلاق عمل مركز تبادل العملات الصعبة والذهب في ايران ، اطلقت الاجهزة المعنية ايضا حملة للتصدي للعناصر المخلة باسواق صرف العملات الاجنبية والتي تعتبر قنوات التلغرام جزءا منها.

وقد منحت السلطات الايرانية صلاحيات غير مسبوقة للبنك المركزي لضبط سوق العملات الصعبة في البلاد والتصدي لمحاولات الاخلال به.

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