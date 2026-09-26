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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٩ م

وفاة11 شخصاً وإصابة 24 آخرين في انقلاب حافلة على طريق كرمانشاه-طهران

وفاة11 شخصاً وإصابة 24 آخرين في انقلاب حافلة على طريق كرمانشاه-طهران

أفاد نائب رئيس العمليات في منظمة الإغاثة والإنقاذ بوفاة 11 شخصاً وإصابة 24 آخرين إثر انقلاب حافلة كانت متجهة من كرمانشاه إلى طهران على الطريق السريع الرابط بين مدينتي همدان وساوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن "كبادي"، نائب رئيس العمليات في منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر، عن انقلاب حافلة تقل 35 راكباً عند الكيلومتر 30 من الطريق السريع (همدان-ساوة)؛ ووفقاً لأحدث التقارير، فقد أسفر الحادث عن إصابة 24 شخصاً ومصرع 11 آخرين في موقع الحادث.

وأوضح كبادي أن الحادث وقع في الساعة 4:48 من صباح اليوم السبت- بعد محطة تحصيل الرسوم في منطقة "فيلم جرد". وقد نفذت فرق الهلال الأحمر عمليات لانتشال جثامين ثلاثة من الضحايا، كما أجرت عمليات إنقاذ فنية لإنقاذ أربعة أشخاص آخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1974147
جواد ماستری فراهانی

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