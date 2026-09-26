وفاة11 شخصاً وإصابة 24 آخرين في انقلاب حافلة على طريق كرمانشاه-طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن "كبادي"، نائب رئيس العمليات في منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر، عن انقلاب حافلة تقل 35 راكباً عند الكيلومتر 30 من الطريق السريع (همدان-ساوة)؛ ووفقاً لأحدث التقارير، فقد أسفر الحادث عن إصابة 24 شخصاً ومصرع 11 آخرين في موقع الحادث.

وأوضح كبادي أن الحادث وقع في الساعة 4:48 من صباح اليوم السبت- بعد محطة تحصيل الرسوم في منطقة "فيلم جرد". وقد نفذت فرق الهلال الأحمر عمليات لانتشال جثامين ثلاثة من الضحايا، كما أجرت عمليات إنقاذ فنية لإنقاذ أربعة أشخاص آخرين.

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