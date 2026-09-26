العراق يجري حوارا مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراته واستئناف الرحلات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إنه “نظراً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، بما فيها مطارات العراق، أن الحكومة العراقية تجري حواراً مباشراً مع الجانب الامريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين”.

وتابع البيان: أن “الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة”.

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