9 وفيات و511 إصابة جديدة بكورونا في ايران خلال الـ24 الساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية انه خلال الـ 24 الساعة الماضية تم تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائية وبلغ بذلك إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 570 ألفا و 743 إصابة مؤكدة.

وأوضحت انه تم نقل 250 من المصابين الجدد الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفا: "تعافي 7 ملايين و 339 ألفا و 796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واضافت: "ان 354 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويرقدون في غرف العناية الخاصة في المستشفيات.

واشار التقرير الى تسجيل 9 وفيات من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 902 حالة وفاة.

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