تسجیل 15حالة وفاة و644 اصابات جديدة بفيروس كورونا في ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عبر بيانها اليوم الأربعاء حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و571 الفا و996 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و922 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 963 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و457 الفا و451 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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