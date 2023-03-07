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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٢:٤٦ م

ملحقون عسكريون اجانب في ايران يتفقدون متحف طيران الجيش الوطني

ملحقون عسكريون اجانب في ايران يتفقدون متحف طيران الجيش الوطني

يتفقد ملحقون عسكريون اجانب في ايران متحف الطيران التابع للقوات الجوية أثناء حضورهم مقر قيادة القوات الجوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال أمير علي رضا رودباري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث النظرية بالقوات الجوية، على هامش زيارة ملحقين عسكريين أجانب لمتحف الطيران الوطني الإيراني في مقر قيادة القوات الجوية: " من أجل الحصول على مزيد من التفاعل، تتم دعوة جميع الأفراد العسكريين من مختلف البلدان من خلال حضور متحف القوات الجوية للجيش، لمشاهدة الخبرة لهذه الصناعة .

وأوضح: إن ماضي أي دولة يعتبر هويتها وحضارتها وثقافتها، وتفسير أداء القوة الجوية وإنجازاتها عبر التاريخ يمثل هويتنا التاريخية وثقافتنا الغنية وقوتنا الوطنية والدفاعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931316

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