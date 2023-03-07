أنصار الله: لن نسمح للأمريكيين البقاء في أرضنا وسننهي اي ذريعة لتواجده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مداخلة مع قناة "المسيرة" اليمنية اليوم الثلاثاء، أوضح عضو المكتب السياسي لأنصارالله علي القحوم، أن التواجد الأمريكي الصهيوني البريطاني في باب المندب وعلى الأرض يشكل خطرا على المنطقة ككل.

ولفت إلى أن الأمريكي يسعى لفرض الهيمنة لتحقيق مصلحته الاستراتيجية، وأبناء شعبنا لن يسمحوا للأمريكي بالعبث بأمن الملاحة الدولية.

وأكد القحوم أن شعبنا هو الذي يحمي الملاحة الدولية، فيما الخطر هو الذي تشكله الفرقاطات والسفن الأمريكية في باب المندب.

وأشار إلى أن اليمن يمتلك كل عناصر القوة، وسيفرض ما يريده بحكمة قيادته وتعاظم قدرته العسكرية، كما سيحمي سيادته واستقلاله وثرواته وعلى الأمريكي أن يفهم هذه الرسائل.

ونوه بأن السعودية لا زالت تكن نفس العداء تجاه شعبنا، بدليل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك تفريط بالتضحيات التي قدمها شعبنا.

وشدد عضو المكتب السياسي لأنصارالله أنه لا تنازل ولا تفريط بالسيادة الوطنية، والموقف الوطني ثابت بأن السعودية لا يمكن أن تكون مجرد وسيط، وهي ستدفع ثمن جرائمها.

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