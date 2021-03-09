وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لانصار الله اليمنية على القحوم قال في مقابلة مع الميادين انه إذا استمرت السعودية في غيها وجبروتها فإن دماءنا ليست رخيصة والعين بالعين والسن بالسن. وخاطب السعودية بالقول: انتم أخطأتم خطأ استراتيجياً عندما تحالفتم مع أميركا وشاركتم في العدوان على بلدنا.

واضاف ان القوات المسلحة أثبتت أن لديها خيارات متعددة في الميدان وتصل إلى مديات استراتيجية مضيفا انه بعد 6 سنوات من العدوان على اليمن فشل رهان آل سعود عبر صمود شعبنا وانتصاره مؤكدا ان قدراتنا العسكرية تتعاظم بقدرتنا الذاتية وان صواريخنا الباليستية باتت تشكل كابوساً لاعدائنا.

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