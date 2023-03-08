وزير خارجية تركيا: نشكر إيران على تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال

وأفاددت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني، حسين اميرعبداللهيان، هنأ اليوم العالمي للمرأة وقال: "لن نترك النساء والأطفال وحدهم في هذا الزلزال".

وصرح انه بسبب الزلزال ، تأخرت زیارة الرئيس الإيراني آیة الله إبراهيم رئیسي إلى تركيا، مضيفا: "ان زيارة وزير الخارجية الإيراني اجريت للتنسيق في هذا الصدد".

وشكر إيران على تقديم الإغاثة لضحايا الزلزال ، وقال: "ان إيران ساعدت ضحايا زلزال تركيا من خلال إرسال البطانيات والخيام والمساعدات الإنسانية براً وجواً".

وحول الحرب في أوكرانيا، اوضح تشاويش اوغلو : "يجب عمل كل شيء لوقف الحرب في هذا البلد ونحن نتطلع إلى تمديد عقد تصدير الحبوب من أوكرانيا".



كما تطرق إلى موضوع سوريا وقال ان إيران أعربت عن رغبتها في المشاركة في الاجتماع الثلاثي مع الطرف السوري وتركيا رحبت بذلك.

وأضاف: "الطرف الروسي اقترح عقد اجتماع تحضيري لاجتماع رباعي بين تركيا وسوريا بمشاركة إيران الأسبوع المقبل".



واعلن أن هناك اجتماع رباعي في موسكو الأسبوع المقبل (تركي - روسي - سوري – إيراني).

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