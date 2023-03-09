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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٢:٣٣ م

بمناسبة يوم المرأة العالمي؛

لجنة حقوق الانسان الإيرانية: أمريكا والغرب يتشدّقون بحقوق المرأة وهم أول المنتهكين لها

لجنة حقوق الانسان الإيرانية: أمريكا والغرب يتشدّقون بحقوق المرأة وهم أول المنتهكين لها

أكدت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر بيانها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن "السياسات والتدابير القسرية الأحادية والمدمرة، مثل العقوبات، أدت إلى إضعاف استقرار وأمن المجتمعات البشرية والبنية المدنية، مما أدى إلى منع المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية في مختلف المجالات".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة دعت في بيانها اليوم الخميس جميع الجهات التنفيذية إلى الاهتمام بالدور المؤثر للمرأة في المجتمع وتعزيز هذا الدور.

وجاء في البيان: يجب أن يظهر اليوم العالمي للمرأة التزام الحكومات والمجتمعات والمفكرين بتعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية وحماية جوهرها الإنساني. لافتاً البيان إلى أن تزايد اضطهاد النساء والفتيات في العالم وانتهاك حقوقهن الإنسانية يبعثان على القلق.

وتابع البيان: يواجه العالم اليوم بعض المخاوف المتعلقة بأزمات وطنية ودولية مهمة، تؤثر بشكل واضح على النساء والفتيات بسبب الآثار الجسدية والنفسية للأزمة.

وأضاف: من ناحية أخرى أدت السياسات والتدابير القسرية الأحادية والمدمرة، مثل العقوبات، إلى إضعاف استقرار وأمن المجتمعات البشرية والبنية المدنية، مما أدى إلى منع المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية في مختلف المجالات، خاصة الحق في التنمية والصحة والتعليم والأهم من ذلك الحق في الحياة.

وشدد البيان على ان ما قامت به الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات أحادية الجانب، وعمل الدول الأخرى على تنفيذ هذه العقوبات اللاإنسانية هو جريمة ضد الإنسانية والحقيقة أن الولايات المتحدة والدول الغربية تتشدق بدعم حقوق الإنسان للمرأة، وهي التي ترتكب ابشع انتهاكات لحقوق المراة.

وتابع: العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة شيوعًا في العالم. هذه الظاهرة خاصة ارتفاع عدد حالات قتل النساء واغتصاب النساء في أمريكا وكندا وأوروبا، هي مصدر قلق بالغ. لذلك فإن تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة هو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية ويأتي في اطار احترام كرامة الإنسان وحمايتها.

وصرح البيان: أولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اهتماما خاصا لحماية وتعزيز حقوق المرأة ووضعها، وحققت تقدما كبيرا في تعزيز كرامة المرأة وشرفها وطابعها الاجتماعي والإنساني. كما قام بإجراءات مكثفة فيما يتعلق بتحسين الصحة والتعليم والتوظيف وضمان أمن المرأة ومحاربة العنف ضدها وزيادة الحضور الاجتماعي للمرأة من خلال المشاركة في صنع القرار.

وأكد البيان: تلعب المرأة دورا مهما للغاية في تحقيق السياسات العامة للنظام بما فيها الاقتصاد المقاوم والصحة والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وفي تحقيق نمط الحياة الإيراني الإسلامي والنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم وبدون مشاركة المرأة من الصعب للغاية تحقيق هذه السياسات والأهداف.

/انتهى/

رمز الخبر 1931359

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